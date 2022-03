Le livre que Nordahl Lelandais a voulu faire interdire. En octobre 2018, à la suite d'une lettre de l'avocat de Nordahl Lelandais, en accord avec l'auteur, l'éditeur Hervé Chopin renonce à publier le " roman fiction " de Michel Moatti, Un ami de la famille - rapport sur Nordahl L. , consacré à l'affaire Mae ? lys. Me Alain Jakubowicz menace, sur demande de son client, de solliciter l'interdiction judiciaire de publier cet ouvrage en raison d'atteintes à la présomption d'innocence. Pour l'éditeur et pour l'auteur, il est inconcevable de verser un seul centime de dommages et intérêts à Nordahl Lelandais. Dans cette première version du livre, centrée sur la disparition de la petite Mae ? lys en aou^t 2017, Michel Moatti s'intéressait à la personnalité complexe de Nordahl Lelandais, accusé de l'enlèvement et du meurtre de la petite fille. Depuis, Michel Moatti a continué de s'investir dans cette affaire ; il a notamment longuement échangé avec Jennifer De Araujo, la maman de Mae ? lys, qui signe la préface de son livre. Une nouvelle version de l'ouvrage sera publiée le 10 mars prochain. Rapport sur Nordahl L. est le fruit d'un travail rigoureux de quatre années, qui expose sans fard cette histoire qui a effrayé la France. Un rapport en profondeur, mais à hauteur d'émotion, avec une véritable analyse du fait divers et de sa mise en lumière dans notre société actuelle. Prix Polar du roman francophone de Cognac 2017 pour Tu n'auras pas peur.