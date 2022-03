Vanja et le loup

Il était une fois, une méchante servante qui prenait la place d'une princesse... Il était une fois une princesse aimée de tous, promise au prince héritier d'un royaume lointain. Lors de son départ pour se marier, sa mère lui offrit une jeune servante pour l'accompagner. Mais au lieu de se mettre au service de la princesse, la servante démoniaque décida de lui voler sa place ! Pendant un an, la princesse dut travailler comme une fille de ferme, multipliant les tâches les plus ingrates, pendant que la servante vivait dans le luxe du palais, trompant tout le royaume. Mais un jour la vérité éclata. La princesse reprit son nom, sa couronne... et l'imposteur fut condamnée à mort pour ses crimes. Jusqu'au jour où la servante soi-disant démoniaque... raconta sa vérité.