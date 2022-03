L'été froid

Eté 1992. Meurtres, attentats, enlèvements : la mafia fait régner la terreur dans les rues de Bari. Quand il apprend qu'un enfant a été kidnappé, le maréchal Pietro Fenoglio sait que le point de non-retour est atteint : il s'agit du fils d'un des parrains les plus puissants de la ville. La guerre est déclarée. Le chef du clan rival, que tout le monde soupçonne, décide soudain de collaborer avec la justice. Il se lance alors dans une confession qui plongera Fenoglio au coeur d'un système effroyable. Mais pour découvrir la vérité, le maréchal devra s'aventurer dans une zone encore plus trouble, là où le bien et le mal se confondent...