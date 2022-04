La ferme - Mes petits coloriages Usborne

Un premier livre de coloriage tout simple, rempli d'animaux de la ferme et de tracteurs, à l'intention des très jeunes enfants. Les pages de ce premier livre de coloriage sont remplies de vaches, de moutons, de tracteurs et de scènes de la vie à la ferme. Les images toutes simples aux contours bien marqués faciliteront la tâche aux tout-petits et leur donneront l'occasion d'apprendre à manier le stylo.