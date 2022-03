Les Printemps

En temps normal, il y a très peu de chance pour qu'une malicieuse et hilarante bimbo de téléréalité qui étrenne ses nouveaux implants fessiers en silicone se lie d'amitié avec une sage et raffinée ancienne institutrice de 86 ans. En temps normal, la probabilité est faible qu'une quadragénaire divorcée en surpoids, mère de famille débordée, négligée et touchante, adepte d'expérimentations culinaires loufoques et de vin blanc frais croise la route d'un jeune infirmier Asperger, poète malgré lui et amoureux perpétuellement éconduit d'une intraitable et cruelle néo-féministe intersectionelle. Rien ne prédestine non plus le lecteur à apprendre à décrypter le langage ado et la signification de TMTC et AFK, ou à comprendre pourquoi un vrai "thug" doit travailler sa "street cred" . Pourtant, en ce drôle de printemps 2020, rien n'est vraiment normal, tout est surréaliste et improbable.