C'est d'abord l'histoire de Paul Chance, le plus moyen des Français : 42 ans, 1m75, 77 kilos. Un jour, après un accident, Paul se réveille dans un autre monde entièrement dominé par les femmes. Perdu, Paul va devoir se réinventer une vie et apprendre à être un homme autrement... Moitié d'humanité, c'est aussi l'histoire du livre écrit par Noé, amoureux pâlot et réservé d'Ayla, une avocate flamboyante et dure à cuire, spécialiste des violences faites aux femmes. Tout commence lorsqu'une amie, Lisa, débarque avec un oeil au beurre noir, victime de son mari, Paul. Noé se met en tête d'aller faire justice lui-même... puis se défile, et se convainc qu'il sera plus efficace de donner une leçon à Paul par roman interposé. Un an plus tard, dévasté par le refus de son éditeur, Noé jette son manuscrit à la poubelle et, après une dispute avec Ayla, prend la première décision courageuse de sa vie : il la quitte. Noé respire, libéré de son exigeante compagne et de son livre en chantier. Sauf qu'Ayla, pour se venger, publie sans son accord des extraits du roman sur Facebook. Elle se présente comme l'auteure, et les publications reçoivent un accueil enthousiaste sur les réseaux sociaux. Démarre alors une course contre la montre pour récupérer le fichier perdu et, peut-être, Ayla... Trépidant et engagé, loufoque et pop, Moitié d'humanité mène avec une verve sans tabou l'aventure très contemporaine d'un romancier contraint de faire en accéléré un apprentissage secoué et salutaire de la différence entre les sexes. Le brio unique de Mahir Guven, au service d'une comédie hilarante qui interroge la place des hommes dans le contexte de la libération de la parole des femmes sur les violences conjugales.