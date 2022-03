La magie du tricot. Tome 2, Le livre officiel des modèles de tricot Harry Potter

28 MODELES OFFICIELS INSPIRES DES FILMS HARRY POTTER. Que vous souhaitiez réaliser vos propres pulls de Noël façon Weasley, une peluche en tricot à l'éffigie d'Hedwidge ou encore des accessoires de décoration inspirés des films, ce livre officiel des modèles de tricot Harry Potter promet d'ensorceler vos aiguilles ! Composé de 28 patrons magiques adaptés à tous les niveaux, la Magie du Tricot regorge de pulls bien chauds, de chaussettes colorées, de longues écharpes à franges, de couvertures douillettes et plus encore, tirés ou inspirés des films Harry Potter. Agrémenté d'anecdotes et de secrets de tournage, ce livre comprend également des photos des films, des croquis préparatoires de costumes et des concept art inédits qui vous plongeront dans le monde des sorciers. Empoignez vos aiguilles, ensorcelez vos laines et jurez solenellement que vos intentions sont mauvaises. C'est l'heure de vous lancer dans la magie du tricot !