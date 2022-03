Un homme sans histoires

Henri Reille a toujours préféré l’ennui aux ennuis. Quand la plupart des gens tentent par tous les moyens de se distinguer de leurs semblables, il s’ingénie à ne se différencier en rien de quiconque. Ponctuel, il quitte chaque matin à 7h52 précises le 32 rue du Lavoir à Belprat, pour être à 8h au bureau où il exerce l’expertise comptable. La seule chose en ce bas monde qui puisse lui faire perdre son sang-froid serait le vol de ses boutons de manchette légués par son grand-père. Et c’est exactement ce qui va lui arriver. Malgré lui, il commet l’irréparable et devient un fugitif. A ses trousses : un mystérieux homme au chapeau et à la gabardine qui va le traquer, des archives de Munich au bateau de fortune dont le capitaine n’a de marin que la vareuse, de Grand Central Terminal à la frontière du Mexique qu’il est le seul à franchir clandestinement dans ce sens. Une cavale effrénée qui va enfin donner une histoire à celui qui n’en avait pas. Une épopée renversante, portée par une plume jubilatoire et un don pour le rocambolesque.