Les Mapmakers - Tome 1 - et la Magie Oubliée

Une jeune fille se retrouve face à un choix difficile : s'enfuir de sa vallée adorée ou... faire renaître une magie oubliée et devenir une Mapmaker pour sauver son village de ses nouveaux dirigeants ! De génération en génération, les Mapmakers étaient les gardiens de la paix dans la Vallée, mais ils ont maintenant disparu depuis longtemps. De nos jours, les Manteaux Noirs monopolisent le pouvoir d'une main de fer : règles, punitions et conséquences sont leurs maîtres mots. Jusqu'à cette nuit où Alidade, (encore) poursuivie par les Manteaux Noirs pour avoir (encore) enfreint les règles, tombe par hasard sur une porte secrète qui va la mener à une cachette magique construite par les Mapmakers. Elle va y trouver une carte de sa région et accidentellement ramener à la vie Blue, une créature magique qu'on appelle un Memri. Leur rôle était de protéger la Vallée. Blue a besoin de l'aide d'Alidade pour retrouver les Mapmakers et sauver la Vallée des Manteaux Noirs... mais les Mapmakers ont disparu depuis longtemps. Alidade va devoir faire un choix : s'enfuir de sa vallée comme elle en a toujours rêvée ou... devenir une Mapmaker pour sauver son village ! Le premier tome d'une trilogie d'aventure extraordinaire où l'on suivra Alidade dans une aventure fantastique, à la découverture du monde qui l'entoure !