Marion Duval, Tome 02. NE Rapt à l'Opéra - Marion Duval T2

Marion Duval est fan de la cantatrice Elisa Bauchant. Or celle-ci chante "Ulysse et Pénélope" à L'Opéra de Paris, et Marion rêve d'aller l'écouter. Alexandre, son père, propose de l'emmener un soir au spectacle dans les coulisses, d'où il fera un reportage pour son journal. Soudain, sur scène, au troisième acte, Elisa est kidnappée par un inconnu. Alexandre et Marion s'élancent à leur poursuite, suivis par... Esther et Fil, qu'ils retrouvent avec plaisir. Esther raconte à Alexandre que le kidnappeur n'est autre que son demi-frère, tombé amoureux fou de la voix d'Elisa. Alexandre et Marion s'élancent sur ses traces (les vacances scolaires arrivent à point nommé ! ). L'aventure les conduit à Ithaque, royaume d'Ulysse et Pénélope. Ils surprennent un soir Elisa et Henri, le demi-frère d'Esther... tombés amoureux l'un de l'autre. Pas de victime, pas de coupable, l'enquête est close. Les vraies vacances commencent, avec Esther et Fil, tout juste débarqués à Itaque !