Les orphelins du rail

La vie de Meli de Budapest est bouleversée quand elle fête ses 13 ans. Comme tous les orphelins de son âge, elle est invitée à participer à une chasse au trésor à travers l'Europe : la course à l'Adamant ! On donne à Meli un passegare qui va lui permettre de vivre comme les richissimes Voyageurs qui sillonnent l'Europe à bord de trains gigantesques et fabuleux. Mais pour certains orphelins, la course est plus qu'un jeu et ils sont prêts à tout pour s'emparer des pièces du puzzle qui indique l'emplacement du trésor. On murmure même que le terrible Lafcadio serait de la partie...