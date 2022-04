Bizarre aventure de Hirohiko Araki

4 récits : Magical BT sa première oeuvre qui raconte l'histoire d'un garçon amoureux de la magie qui vit avec sa grand-mère. Baoh tire son nom d'un mystérieux parasite qui rend Ikuro Hashizawa, immortel et capable de se transformer en une créature invincible. Under Execution, un recueil de 4 histoires et Gorgeous Irene, rassemble plusieurs épisodes de la belle tueuse professionnelle Irène.