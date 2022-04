INTERVENTIONS EFFICACES EN MATHÉMATIQUES

- Anabelle fait des erreurs en écrivant et en lisant des nombres. - Hugo associe erronément une propriété de l'addition à la soustraction. - Ahmed se trompe dans la procédure de la multiplication. - Nicholas ne parvient pas à trouver des polygones dans des figures simples ou complexes. Comment intervenir efficacement auprès de ces élèves pour les aider à surmonter leurs difficultés ? Cet ouvrage présente des pratiques d'enseignement et des interventions validées par la recherche pour répondre aux besoins des élèves ayant des difficultés ou un trouble d'apprentissage en mathématiques. Josée Nadeau et Manon LeBlanc proposent un modèle de classification des erreurs qui sert de fondement à l'organisation de dizaines d'interventions simples et efficaces. Il est ainsi possible d'identifier les types d'erreurs (erreurs associées au traitement numérique, aux faits arithmétiques, aux procédures et/ou aux représentations visuospatiales) et de cibler le moyen le plus approprié pour améliorer la performance de l'élève. Pour chaque intervention répertoriée, les autrices citent la recherche, détaillent les étapes à suivre pour accompagner l'élève et illustrent leur propos d'exemples. Elles suggèrent de plus des ressources francophones informatisées offertes gratuitement sur Internet. Ce guide est destiné à celles et ceux qui veulent comprendre les erreurs en mathématiques de leurs élèves afin de mieux les aider à chacun des paliers du modèle de réponse à l'intervention. Le dernier chapitre propose des études de cas qui permettront de s'exercer à classifier les erreurs et à choisir les interventions appropriées.