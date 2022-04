Sic transit gloria mundi

Cet ensemble est l'oeuvre d'une savante élaboration, sachant que ses étapes, du point de vue technique, sont le scanner, la photocopie, le transfert, l'impression. Une fois sur le papier ou le tissu, ces dessins sont alors rehaussés au pastel, au crayon de couleur, au fard, au maquillage, et parés pour certains de bijoux ou de plumes. Et voilà qui nous offre cette étonnante épiphanie : cette troublante cohorte d'oiseaux qui se présentent à nous de manière quasi immatérielle, dans ce qu'ils ont justement de plus volatile, de plus léger, de plus fantomatique. Et malgré tout, malgré ces manières qu'ils ont de s'éloigner, se retirer, s'éteindre, ils semblent nous être proches, très proches, comme nos prochains. Mais comme le sont sans doute aussi nos reflets dans les miroirs, ou nos façons de disparaître et de voir la fumée que laisse après nous la vanité de nos postures. Ainsi passe la gloire du monde.