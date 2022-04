La Chair de sa chair

L'amour maternel est infini dit-on... Moira a à peine 30 ans et déjà 3 enfants : Peter, 14 ans, d'une première relation (son père est en prison), Nigel 8 ans et Wendy 6 ans (malade de mucoviscidose). Le père des deux derniers s'est suicidé. En grande précarité sociale, Moira cumule les petits boulots. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, en grande partie élevés par l'aîné qui a une relation fusionnelle avec sa mère. Tout bascule quand Moira surprend Nigel, 8 ans, en train d'étouffer sa petite soeur sous un oreiller. La petite ne survit pas. Nigel, sous le choc, est emmené dans une institution psychiatrique. Moira rejette entièrement son fils qu'elle qualifie de monstre. Elle essaie de reconstruire sa vie, en s'appuyant toujours sur son aîné Peter. La roue semble enfin tourner quand elle trouve un emploi plus stable. En parallèle, nous suivons les efforts du psy de Nigel qui essaie pendant des mois de nouer contact avec le petit garçon, traumatisé, mutique. Peu à peu, il parvient à sympathiser avec lui. Le peu qu'il apprend le conduit à porter ses soupçons sur Peter, l'aîné, qui sous ses dehors de fils parfait et de grand frère responsable se révèle être un dangereux sociopathe prêt à tout pour préserver son lien fusionnel avec sa mère.