Notre planète et nous. C'est notre façon de vivre

DEPUIS LES ANNEES 1950, IKEA se rend dans des maisons et appartements du monde entier afin d'en savoir plus sur notre façon de vivre. Inspirés par cette approche, Inter IKEA Systems et Phaidon se sont associés pour relever le plus grand défi de notre génération : apprendre à vivre d'une manière plus respectueuse de l'environnement, en s'inspirant de la vie d'activistes, d'artistes, d'athlètes, d'entrepreneurs et de bien d'autres personnes encore. Nous nous sommes rendus dans des logements, sur des lieux de travail et dans des espaces de vie partagés du Mexique à Moscou, en passant par Bali ou encore Beyrouth. Nos actions quotidiennes peuvent sembler insignifiantes, mais l'avenir de notre planète dépend de ce que nous faisons dès aujourd'hui.