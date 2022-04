Sherlock Holmes et les protocoles des Sages de Sion

Quand le corps d'une agente des Services secrets britanniques détenant des documents explosifs est retrouvé dans le Tamise, Sherlock Holmes et le Dr Watson embarquent à bord de L'Orient-Express pour rejoindre la Russie des tsars. Un complot mondial est en marche, qu'il faut à tout prix stopper. Mais leurs adversaires sont déterminés à les en empêcher. Après le best-seller mondial La Solution à 7%, le nouveau pastiche de Nicholas Meyer Janvier 1905. Sherlock Holmes et le Dr John Watson sont appelés par Mycroft, le frère du célèbre détective, pour mener une enquête top secret. Le corps d'une agente des Services secrets britanniques a été retrouvé dans la Tamise. Sur elle, des documents détaillant un complot visant à dominer le monde, se fondant sur les Protocoles des Sages de Sion ! Holmes et Watson, accompagnés d'une énigmatique jeune femme, embarquent alors à bord de L'Orient-Express depuis Paris pour rejoindre la Russie des tsars, d'où proviennent ces documents explosifs. Car une question se pose : sont-ils authentiques ? Ou est-ce un faux forgé par les services secrets russes ? Mais, à leurs trousses, se lancent des adversaires déterminés à les empêcher de parvenir à leurs fins. Par tous les moyens. Sans doute l'enquête la plus périlleuse du plus célèbre des détectives anglais.