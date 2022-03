Mai 2021. Marc-Antoine vient de publier un livre aux frontières de la science et de la spiritualité. A cette occasion, il reçoit chez lui Apolline, podcasteuse. Alors qu'il pensait promouvoir son ouvrage, Marc-Antoine est rapidement mené sur le terrain de la confession. Il se replonge alors dans une époque trouble, entre apnée et enfer de la drogue. Avril 1991. A Marseille, il noit son existence dans la drogue après avoir vécu un drame familial. Au lendemain d'un voyage sous LSD, il rencontre la surprenante Emilia, une libraire yogi plus âgée que lui, empreinte d'une rayonnante sagesse. Tout en lui racontant son chemin de vie, Emilia l'aide à décrypter son bad trip. Les enseignements spirituels et la philosophie de vie qu'elle lui confie font basculer son existence du côté lumineux.