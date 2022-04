Découvre les forêts avec Francis Halle

Une collection de livres centrés sur des récits et des connaissances d'explorateurs actuels, passionnés de nature, qui répondent aux questions que les enfants aimeraient leur poser eux-mêmes, sur des métiers de rêve. Pour ce quatrième tome, rencontre avec Francis Hallé, botaniste, spécialiste mondial des forêts tropicales. La collection : Plonger dans un vécu, un témoignage, une expédition ; mieux comprendre la nature ; se tenir informé des dernières découvertes naturalistes : découvrir des contrées inexplorées ; rêver aussi... Et créer ses propres aventures naturalistes : toi aussi, jeune lecteur, en partant sur les traces de ces " nouveaux aventuriers de la nature ", tu peux devenir biologiste, botaniste, océanographe, zoologue, volcanologue, paléontologue, glaciologue, et partir à la rencontre de la nature ! Le livre : Imagine-toi faire quatre-vingts grands pas vers le ciel. Ca y est, tu y es ? Te voilà bien haut tout à coup ! Cela paraît incroyable et pourtant, c'est la hauteur de certains arbres des forêts tropicales tels que le moabi... . Francis Hallé connaît bien ces géants. Il a passé des années à les dessiner et à les étudier en Côte d'Ivoire, au Congo, en Indonésie, au Pérou, au Laos... Enfant, Francis rêvait de prendre de la hauteur, d'aller voir ce qu'il se passe tout là-haut, à la cime des arbres. Devenu botaniste, le voilà transporté par un gigantesque ballon dirigeable et déposé sur les canopées tropicales ! Un monde nouveau à découvrir, riche d'une extraordinaire biodiversité. Connais-tu la plus grande feuille du monde ou encore la plante qui danse ? Embarque sur le Radeau des Cimes avec Francis, tu exploreras le monde fascinant des plantes et marcheras au-dessus des arbres !