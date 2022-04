Deux nouveautés poétiques pour les petits doigts joueurs et les grands yeux rêveurs... Les grenouilles somnolent sur les nénuphars... Soudain, l'une d'elles semble sur le point de s'élancer. Alors, avec ton petit doigt, fais-la bondir... en un clin d'oeil ! Un livre drôle et rythmé, agrémenté de glissières pour les petits doigts : pour jouer, lire et rêver !