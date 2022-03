Ainsi gèlent les bulles de savon

Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en fait partie. A partir d'aujourd'hui, je peux bien écrire la neuvième symphonie, sauver le monde d'une troisième guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida, on ne retiendra de moi que cet acte innommable. Puisses-tu un jour me pardonner. " De Paris aux volcans ensoleillés d'Indonésie en passant par un petit campus américain à la frontière canadienne, de vibrants portraits de femmes aux destins entrecroisés se dessinent. Quel secret les unit ? Quelle est leur véritable histoire ? De sa plume délicate et addictive, Marie Vareille nous offre une merveilleuse histoire d'amour, d'espoir et de résilience.