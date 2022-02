La carte des 100 incontournables de la littérature ado

Une carte (très grand format ! ) des 100 incontournables de la littérature ado... C'est l'outil indispensable pour arpenter les chemins de cette littérature foisonnante ! Glissez-la dans votre poche ou accrochez-la sur votre porte⦠Et partez à l'exploration des différents territoires et genres littéraires qui la composent (fantasy, comédie, historique, dystopieâ¦). Au fur et à mesure de votre avancée, cochez les livres que vous avez lus et devenez, à votre rythme, un· e expert· e de littérature ado !