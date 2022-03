Pourvu que l'on danse comme un jour de chance

Suivez la piste des cailloux singuliers de Natali Fortier. Vous y rencontrerez Pablo, le coiffeur excentrique, vous y croiserez Carmen, en lune de miel avec ses sept maris et rirez à gorge déployée de l'Ogre avec le Petit Poucet... Vous découvrirez ainsi une foule de personnages, véritable " famille " que Natali Fortier a récoltée depuis son enfance en parcourant le monde et en contemplant la voie lactée. Plus jamais vous ne verrez les cailloux de la même façon. Bienvenue en leur compagnie !