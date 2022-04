250 kanjis pour apprendre et écrire le japonais - Cahier d'écriture

- 250 kanjis regroupés sous forme de thèmes spécifiques - Des explications pour s'entraîner à tracer chaque kanji - Les prononciations et significations du kanji - Des exemples et phrases contenant le mot Souvent redoutés par les apprenants en raison de leur complexité, les kanjis japonais reflètent pourtant toute la richesse de la langue nippone et constituent des éléments graphiques voluptueux, souples et élégants. Pour tous les apprenants du niveau A1 au B2.