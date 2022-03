La Nostalgie du sang

Des crimes sauvages bouleversent Bottanuco, une petite ville du nord de l'Italie. Des cadavres de femmes mutilées, des signes de cannibalisme, des aiguilles disposées comme pour un rituel magique... Alors que la police se perd en fausses pistes et que l'insaisissable meurtrier continue de frapper, deux journalistes s'emparent de l'affaire : Marco Besana, grand reporter menacé de retraite anticipée, et Ilaria Piatti, stagiaire méprisée de la rédaction mais incroyablement douée pour traquer les coupables. C'est Ilaria qui réalise qu'il pourrait s'agir d'un imitateur de Vincenzo Verzeni, le tout premier tueur en série italien de la fin du XIXe siècle. Mais qu'est-ce qui peut bien relier les victimes à cet assassin mort il y a longtemps ? Best-seller en Italie, ce roman nous entraîne dans une intrigue à couper le souffle, portée par un duo détonant et atypique. Une enquête en forme de rédemption pour ces êtres maltraités par la vie et plus attachants qu'il n'y paraît. Le Pèlerin. Traduit de l'italien par Samuel Sfez.