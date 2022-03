Le grand guide des ânes

Acheter un ou plusieurs ânes, en prendre soin, être passionné ou bien développer une activité professionnelle asine : quelque soit votre objectif, vous trouverez dans ce guide tous les conseils permettant de devenir incollable sur les besoins d'un âne. Ce guide pratique rédigé par une équipe pluridisciplinaire d'éleveurs et de véto vous présente de façon très complète : - la santé de l'âne - le comportement de l'âne - éduquer son âne - les races - acheter son premier âne - avoir un âne chez soi - se lancer dans l'élevage - randonner - atteler son âne - les concours De plus, parce que si l'on aime les ânes, on s'intéresse à son histoire, à sa place dans la société, les auteurs vous livrent les grandes périodes d'hier à aujourd'hui, qui ont marqué nos rapports avec cet animal : . de la préhistoire à nos jours . l'âne dans l'histoire . l'âne et ses représentations . des utilisations aujourd'hui . fêtes et musées