Guide de survie spirituelle Tout d'abord, comprenons que la Foi en Dieu produit en nous des anticorps contre les fléaux de notre monde. Si un effondrement survient, comment réagir spirituellement ? En tant que catholique engagé il m'est apparu alors que le plan spirituel est très important en cas de crise ou d'effondrement de notre société. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce livret. Un petit guide de survie spirituelle peut être un outil à la fois pratique et vital, car perdre Dieu c'est déjà le chemin de la défaite. Car la Foi, L'Espérance et la Charité sont les piliers d'une (sur)vie réussie. Avec ce guide entrons dans une Foi active, concrète et vivifiante pour nous et pour notre entourage !