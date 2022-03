La marcheuse

Rima aime les livres, surtout Le Petit Prince et Alice au pays des merveilles, le dessin et... marcher. La jeune fille, qui ne parle pas, souffre d'une étrange maladie : ses jambes fonctionnent indépendamment de sa volonté, dès qu'elle se met à marcher elle ne peut plus s'arrêter. Un jour d'août 2013, alors qu'elle traverse Damas en bus, un soldat ouvre le feu à un check-point. Sa mère succombe sous les balles et Rima, blessée, est emmenée dans un hôpital pénitencier avant que son frère ne la conduise dans la zone assiégée de la Ghouta. Et c'est là, dans cet enfer sur terre, qu'elle écrit son histoire. A travers la déambulation poétique de cette adolescente singulière dans l'horreur de la guerre, Samar Yazbek dénonce la souffrance du peuple syrien. Une fable merveilleuse et bouleversante. Victoria Gairin, Le Point. Un livre qui cherche à rendre la confrontation entre la vulnérabilité et l'extrême violence. Et qui y parvient. Eglal Errera, Le Monde des livres. Traduit de l'arabe (Syrie) par Khaled Osman.