Ranking of Kings T01

Le parcours riche en émotions et en aventures d'un petit prince sourd-muet à la conquête du monde ! Le royaume de Boss est en péril. Son fondateur, connu pour sa force herculéenne, est gravement malade, et l'héritier, le jeune prince Bojji, est loin d'avoir le profil pour prendre sa place... Sourd et muet, d'une faiblesse telle qu'il est incapable de manier l'épée, il est la cible de toutes les moqueries, du chevalier au paysan ! S'il accède au trône, le pays est promis à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance des souverains. De ce point de vue, c'est le prince cadet, Daida, qui remporte le soutien populaire... Pourtant, Bojji arbore un éternel sourire. Même quand une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements, il s'exécute avec plaisir ! Car, pour la première fois de sa vie, le garçon trouve un partenaire de conversation. Cet étrange voleur comprend ses paroles... Bojji lui dévoile alors son rêve : devenir le meilleur roi du monde ! Suivez un petit prince désarmant de gentillesse dans son apprentissage de la vie ! D'abord publié en amateur sur Internet, Ranking of Kings a créé un tel engouement qu'il a été repéré par l'un des plus grands éditeurs du Japon, puis adapté en anime. Sous ses aspects enfantins, cette attachante histoire cache une étonnante profondeur. Quel que soit votre âge, vous saurez y puiser réconfort et courage !