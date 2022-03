Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis

Plongée dans les horreurs de la traite négrière transsaharienne. Des caravanes en partance pour la péninsule arabique, en passant par la colonisation française, l'enrôlement des tirailleurs africains jusqu'à l'essor du mouvement djihadiste Boko Haram, Nétonon Noël Ndjékéry explore 200 ans d'histoire de la privation de liberté et de l'exploitation humaine dans la région de l'actuel Tchad. En parallèle, à travers le récit de la fuite du jeune esclave Tomasta et de ses compagnons de route, l'auteur élabore une utopie subtile : celle d'une société afropolitaine, solidaire et ouverte à la diversité ainsi qu'à sa propre histoire.