INSIDE VIEWS. Floriane de Lassée

Aujourd'hui, plus d'un habitant de la plan te sur deux e un citadin et environ 2, 5 milliards de personnes pourraient venir s'ajouter aux zones urbaines d'ici le milieu du si cle, en raison des changements clima- tiques et de la croissance d mographique globale. Pourtant, jamais nous nous sommes autant que ionn s sur le sens de nos vies en ville. Chacun s'interroge sur le bien-fond de vivre loin de la Nature, et revendique a contrario son envie de vivre loin du bruit et de la fureur, pour mieux couter le silence int rieur.