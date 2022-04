Le Livre des esprits est l'ouvrage fondateur du spiritisme, celui qui explique les fondements et les théories de ce que l'on appelle encore aujourd'hui la "doctrine spirite" . Il est le résultat du travail de recherche d'Allan Kardec, qui le publia pour la première fois à Paris en 1857. Bien que beaucoup de gens ne le connaissent que de nom, il est l'un des ouvrages ésotériques les plus incontournables qui soient, et le livre le plus lu au monde après la Bible. Bien loin du fantasme que beaucoup s'imaginent aujourd'hui autour du spiritisme (en grande partie à cause d'Hollywood), il cherche à répondre à de nombreuses problématiques relatives au monde immatériel et évoque, au travers de conversations directes avec des esprits, l'immortalité de l'âme, la réincarnation, la nature des esprits, leur manifestation, leurs rapports avec les hommes, les lois morales, mais aussi la vie présente ou future et même l'avenir de l'humanité. A propos de l'auteur : Allan Kardec (1804-1869), de son vrai nom Hippolyte Léon Denizard Rivail, est le père du spiritisme, une philosophie spiritualiste encore enseignée aujourd'hui dans le monde entier.