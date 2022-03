Beastars Tome 21

Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera du trône du Beastar ? La popularité de Melon ne cesse de croître au Marché noir... De ce fait, le gang des Lions est également plus puissant que jamais. Inquiet pour ses anciens compagnons, Louis se rend sur place et tombe par hasard sur Legoshi, qui lui propose de devenir Beastars ! En effet, le loup est convaincu qu'ensemble, ils pourront changer le monde... Mais alors que la discussion s'apprête à prendre un nouveau tour, le cerf rouge se retrouve face aux deux herbi avec lesquels il partageait sa cellule dans l'ancienne boutique de proies vivantes. Kyu, la lapine au caractère bien trempé, met soudain Legoshi au défi : il doit réussir à la toucher lors d'un duel ! Allégorie frappante de notre société, Beastars renverse toutes les conventions ! Quand l'herbivore fait preuve d'une ambition carnassière, le loup devient le paria... Au coeur de jeux de pouvoir impitoyables, jusqu'où peut-on refouler sa vraie nature ?