Pour un ministère des citoyens !

Il est temps « d’installer le citoyen à la table du gouvernement », de faire précéder les grandes réformes, d’authentiques phases de concertation et ainsi d’assoir la décision publique – parce que bien mieux partagée – du diagnostic aux remèdes. Dans cet ouvrage, Aurélie Gros dit sa conviction de l’avènement inéluctable de ce qu’elle appelle « le ministère des citoyens», une nouvelle étape dans le long chemin vers une démocratie réellement participative, s’appuyant sur les territoires et leur inventivité. Tour à tour récit, témoignage et regard critique sur la société française telle qu’elle va, l’ouvrage prend appui sur l’expérience d’une maire, successivement élue départementale, régionale et présidente d’un mouvement national.