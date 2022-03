Le haras de Canterwood Tome 17 : Jalousie

La suite du Haras de Canterwood, avec une nouvelle héroïne. Glamour, romance et rivalité sont au rendez-vous sur fond de série équestre ! Lauren rêvait d'un baiser de Drew pour son anniversaire. Seulement, cherchez l'erreur, c'est Taylor, son ex-petit ami, qui l'embrasse ! Pire encore, voici qu'il s'installe aussi à Canterwood ! Comment expliquer la situation à Drew ? Et pour ne rien arranger, l'entraîneur de Lauren se blesse et ne pourra plus assurer les cours. Voilà Lauren dans un beau pétrin. Saura-t-elle s'en sortir la tête haute ?