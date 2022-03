Déchire tout

Vous vous trouvez trop grosse ? Pas assez musclée ? La taille pas assez fine ou les cuisses trop flasques ? Et pourtant, au restaurant, vous choisissez toujours la salade au lieu du bon gros burger. Vous essayez aussi de nombreux sports avant de laisser tomber car cela vous ennuie... Ce livre n'est pas un simple livre, c'est sûrement l'outil le plus fiable et le plus efficace que vous aurez entre les mains pour transformer votre corps et votre esprit. Appliquez les conseils prodigués par Claudia et vous serez stupéfait des transformations... En 5 étapes bien ciblées et avec beaucoup de punch, Claudia nous a concocté un programme simple et facile à mettre en oeuvre pour éliminer toutes les idées reçues sur l'activité physique et l'alimentation, changer notre rapport à notre corps et notre perception de nous-mêmes : Apprends à désapprendre Tu es ce que tu manges et la façon dont tu manges Bouge, c'est la vie ! Change ton mode de vie Muscle ta volonté Et en bonus des videos d'exercices de fitness à la portée de tous.