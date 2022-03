Mes 100 premiers mots de la ferme

Un imagier de la ferme pour favoriser l'acquisition du langage dès le plus jeune âge ! 100 mots de la ferme regroupés par milieu : animaux, lieux (basse-cour, étable, pré), aliments, objets et outils, fruits et légumes... A vos côtés, le bébé découvre l'univers de la ferme, pointe du doigt les animaux, répète le nom des outils et des véhicules et reconnaît les fruits et légumes. Les sons prennent du sens : c'est le début du langage ! Un livre cartonné très léger, maniable et adaptés aux petites mains des bébés dès 6 mois.