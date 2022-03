Dragon Ball Super Tome 16

Seul survivant des Cerealiens, un peuple massacré par les Saiyans et l'armée de Freezer, Granola utilise les Dragon Balls de la planète Cereal pour devenir le meilleur guerrier de l'univers et assouvir sa vengeance. De leur côté, Goku et Vegeta reçoivent une mission de la part des Heater, qui leur demandent d'éliminer Granola !