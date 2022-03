L'incendie

Le feu a tout effacé, à l'exception de la vérité. Les ados Hannah, Mo, Drummer, Luke et Violet sont inséparables. Surnommés "les monstres" , ils ont fait le serment de rester amis pour toujours. Pourtant, alors qu'ils fêtent la fin du lycée et s'apprêtent à prendre des voies différentes, ils déclenchent accidentellement un incendie qui ravage la forêt et une petite ville alentour... Un thriller anxiogène et haletant, où la tension va crescendo jusqu'à une fin inattendue. Un véritable page-turner !