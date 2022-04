Les traqueurs de cauchemars, Tome 05. Les oiseaux de feu

Au parc, les Traqueurs remarquent un homme endormi sur un banc qui fait un cauchemar. Lorsqu'il se réveille, ils lui proposent de l'aider mais celui-ci refuse. Ils parviennent pourtant à le retrouver grâce à Basile, le 3e qu'ils ont aidé dans le tome précédent. Monsieur Bhakrad, c'est son nom, est un réfugié syrien. Il a réussi à fuir la guerre, mais rêve chaque soir à la même nuit de cauchemar, au cours de laquelle son immeuble a été touché par une bombe. Sa belle-fille était là avec ses petits-enfants, et l'un n'a pas survécu. Ce souvenir terrible le hante, pourtant il ne veut pas le partager avec quatre enfants. Mais les Traqueurs sont têtus ! Une nuit, grâce à Cambouis, ils passent dans son cauchemar et se retrouvent sur le toi d'un immeuble en plein bombardement... puis dans un autre rêve, paisible celui-là, où Monsieur Bhakrad montre le ciel étoilé à son petit-fils disparu. Le lendemain, lorsque les 4 amis le retrouvent, le vieil homme est, pour la première fois depuis longtemps, reposé et apaisé. PEUT SE LIRE INDEPENDAMMENT DES AUTRES TOMES DE LA SERIE