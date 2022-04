L'Ombre immémoriale

1908. Le professeur Nathaniel Peasley, éminent professeur de l'université Miskatonic, est frappé d'une amnésie aussi subite qu'inquiétante, transformant sa personnalité, déclenchant en lui un intérêt malsain pour les sciences les plus occultes. Ne reconnaissant plus personne, pris d'une folie fiévreuse, il se plonge dans l'étude du maléfique Necronomicon, entraîné dans des rêves d'un passé lointain peuplé d'êtres fantasmagoriques. Après cinq longues années de délire, une fois revenu à lui, seuls subsistent de cet épisode d'obscurs cauchemars. Trente ans plus tard, dans l'immense désert qui s'étend au coeur de l'Australie occidentale, le professeur Peasley s'acharne à déterrer les vestiges d'une mystérieuse civilisation que nul ne semble reconnaître. Mais ces ombres terrifiantes ressemblent à s'y méprendre à celles qui hantent la brume de ses souvenirs...