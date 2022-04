Cache-cache mortel à Bréhat

Quand le passé refait surface ! Luigi et sa femme décident de s'offrir enfin un peu de repos sur l'île de Bréhat : 850 habitants et la douceur de l'air marin. Avec un peu de chance, ils pourraient même croiser quelques vedettes puisque ce petit bout de terre est prisé par les artistes ! Mais à peine arrivés, la découverte d'un cadavre dans la piscine de leur voisin, M. Lannoy, jette un froid sur les vacances. La commissaire dépêchée sur place pour résoudre l'énigme compte bien élucider ce crime déguisé en noyade accidentelle ! Sachant que " ici les gens tiennent à leur tranquillité" viendra-t-elle à bout des superstitions et légendes qui entourent cette disparition ? Que s'est-il vraiment passé il y a 20 ans sur cette île paradisiaque et qu'a vu le petit Nathan, le premier à avoir donné l'alerte en apercevant un monsieur " flotter " dans la piscine ? Après Belle-île en père et Ouessantines, Patrick Weber et Nicoby continuent de nous faire voyager en Bretagne et ancrent leur polar intrigant dans un décor de rêve. A travers un jeu de piste entraînant et une galerie de personnages dignes d'un Agatha Christie, ce roman graphique au dénouement aussi inattendu qu'émouvant aborde le thème de l'enfance et celui du secret inavouable qui condamne au silence.