Matriochka

Claire est comédienne de seconde zone. Son activité principale ? Doubler des séries et des dessins animés. Jusqu'au jour où elle devient la voix française de l'actrice principale d'une telenovela argentine au succès fulgurant. Commence alors pour elle une quête sans espoir : être celle qu'elle n'est pas. De l'autre côté de l'Atlantique, Alma se cherche aussi une identité. Si elle est devenue une célébrité adulée du grand public, elle vit avec un lourd secret. Car elle non plus n'est sans doute pas celle que l'on croit... Entre ces deux femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer va se nouer une histoire impossible et dangereuse, faite de mensonges, d'obsessions et de failles...