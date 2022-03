Modèle de journalisme littéraire avant l'heure, Le Ventre de Naples a été composé par Matilde Serao entre 1884 et 1904. Avec un incroyable sens du détail et une grande clairvoyance, elle rend compte du quotidien des quartiers populaires de Naples alors en pleine transformation urbanistique. Qu'il s'agisse de la nourriture, de la maladie, du logement, de l'omniprésence des superstitions ou encore de la passion pour le loto, tout est évoqué à hauteur d'homme et avec une profonde empathie. Pointant l'incroyable aptitude à rêver de ces petites gens en prise avec la plus grande misère, elle souligne leur générosité innée, le sens de l'entraide qu'ils manifestent invariablement, et interpelle les politiciens et les urbanistes pour leur offrir des conditions de vie décentes.