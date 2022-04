Beyond Words - Vocabulaire thématique de l'anglais

Un manuel de vocabulaire original, permettant un apprentissage centré autour de l'utilisation concrète du vocabulaire (expressions, syntaxe, etc.), approche faisant de ce manuel un outil d'apprentissage global de l'anglais : - L'essentiel du vocabulaire anglais en 35 thèmes - Le vocabulaire dans son contexte : notices grammaticales, idiomatiques et phonétiques - Des exercices corrigés Public : - Etudiants du 1er cycle universitaire (CPGE et Licence, mais également BTS, IUT et BUT), - Celles et ceux qui, scolarisé(e)s ou non, éprouvent le besoin d'acquérir uneconnaissance spécialisée ou globale de l'anglais