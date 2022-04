Lisières est le fruit de nombreuses visites dans les forêts alsaciennes, dans des institutions zoologiques, sur les côtes d'archipels océaniques et sur les planchers de réserves muséales. En effet, le corpus photographique regroupe à la fois des images prises dans des espaces dits naturels (bien que souvent transformés par l'homme) et des images prises dans les réserves d'institutions dédiées à l'observation et à l'étude de la vie, de la "Nature" .