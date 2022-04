Anglais médical. Fiches de vocabulaire thématique et exercices corrigés

2e édition augmentée. Cet ouvrage s'adresse à la fois aux étudiants de médecine, qu'aux médecins et professionnels de la santé souhaitant apprendre ou perfectionner leurs connaissances de la terminologie médicale anglo-saxonne. Il comprend : - 30 fiches bilingues français-anglais abordant aussi bien des grandes spécialités médicales que des soins au sens large (la consultation, les services hospitaliers, les médicaments, la douleur...) - de nombreuses phrases types pour la consultation. - plus de85 exercices corrigés pour une mise en pratique et une évaluation immédiate Le plus : Cet ouvrage peut à la fois être utilisé en autoformation ou dans le cadre d'une formation initiale et continue.