Entendez les femmes rugir ! Roar

Avez-vous déjà imaginé tout quitter pour tout reconstruire ? Avez-vous déjà eu envie de hurler ? De rugir ? De " La femme qui disparaissait lentement " à " La femme qui rugissait ", découvrez trente histoires touchantes, souvent hilarantes, et partez à la rencontre de trente femmes toutes très différentes. Chacune prend conscience de sa force pour avoir enfin une occasion de changer les choses. A travers ce recueil de nouvelles à la fois profondément féministes et drôlatiques, Cecelia Ahern nous livre un réquisitoire contre la situation de la femme dans notre société. " Le chef-d'oeuvre de Cecelia Ahern. " Daily Mail " Drôle et sage, ce roman de Cecelia Ahern se lit comme une fable. " Independent " Spirituel, ludique, divertissant mais aussi stimulant, ce roman donne à réfléchir. " Daily Mail