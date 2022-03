L'Artiste et autres nouvelles

Ma virtuosité est sans limites. Mon invention sans brisure. Je m'interprète sur toutes les clefs, sur tous les rythmes ; en rondes, en blanches, en noires, en croches, en crescendos et en soupirs... Une fête ! Simple, naturelle, facile. Albert se rêve artiste. Au plus profond de son sommeil, il devient virtuose, ses mains s'agitent, il manie les mots et les mélodies avec une grâce naturelle. Mais au réveil, son talent a disparu. Jusqu'à cette nuit où Albert fait le rêve ultime de s'envoler... Enfants déracinés, vieux fous inspirés, voyageurs en quête d'un horizon : découvrez dix nouvelles pour saisir sur le vif la beauté qui frappe les personnages au milieu des bonheurs et des drames de la vie.