Vivre dans le présent est un conseil que tout le monde peut entendre, il s'agit finalement du bon sens : ruminer le passé ou se perdre dans l'attente du futur, nous fait passer à côté de ce qui se passe dans l'instant. Cependant, mettre en oeuvre ce conseil n'est pas aussi simple que ne le laisserait croire la célèbre formule " Vivez l'instant présent ". Un travail intérieur est requis pour transformer la présence à soi et au monde. Sandy Hinzelin nous invite ici à explorer ces questions dans une perspective bouddhique, en s'appuyant notamment sur les enseignements du maître tibétain Tarthang Tulku. Il s'agit de passer d'un temps insaisissable et source d'insatisfaction, à un temps qui soit un allié au quotidien et une source de libération. Cela nécessite une ouverture de sa propre conscience, qui est la clé pour être libre et avoir une vie accomplie. L'ouvrage se déploie en trois étapes. Clarifier le temps ordinaire dans lequel nous vivons en prenant conscience de nos conditionnements. S'éveiller à un autre espace-temps en changeant notre regard intérieur, grâce à une pratique à la fois éthique et corporelle. Reconnaître le temps comme une totalité vivante, permettant ainsi de goûter la plénitude et de trouver sa voie. Habiter le moment présent est ainsi le fruit d'une quête. Il s'agit de trouver la demeure où gît l'intemporel, et de s'y installer confortablement.